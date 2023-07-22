В Таттинском районе Якутии возводят новую школу на 450 мест

Фото: Андрей СОРОКИН

В селе Ытык-Кюель Таттинского района строится новое здание Таттинской школы на 450 мест с интернатом на 100 мест, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Объект строится при поддержке нацпроекта «Образование», государственной программы РФ «Развитие образования» и Инвестиционной программы Якутии. Из федерального бюджета на эти цели выделены бюджетные ассигнования на 2022-2024 годы в общей сумме более 495,8 миллионов рублей.

Строительные работы идут по графику. Школу с интернатом планируют ввести в декабре следующего года. На сегодня установлены сваи, цокольное перекрытие. Ведутся работы по устройству перекрытий, монтаж резервуаров в насосной станции, также кладочные работы на первом и втором этажах. На объекте задействовано 50 работников, 5 единиц техники.

В четырехэтажном здании площадью 10 844,59 кв.м обустроят учебные кабинеты, рекреационные помещения, пищеблок с обеденным залом, медпункт, помещения для кружков и мастерских, библиотеку с читальным залом, кабинет психолога и социального педагога, студию живописи и рисунка, спортивный зал с раздевальными и душевыми, актовый зал, административные помещения.

В интернате расположатся спальные комнаты, помещения для самоподготовки, комнаты для хранения личных вещей, кухни, помещения для стирки, сушки и глажения белья, санузлы.

За последние годы в Таттинском районе построены три детских сада в селе Ытык-Кюель, культурно-спортивный, этнокультурный комплексы и детский сад в селе Томтор. В селе Черкех появится культурно-досуговый центр имени П.А. Ойунского.

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