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НовостиПроисшествия21 июля 2023 10:36

В Мирнинском районе Якутии при проведении промышленных работ погиб 34-летний рабочий

Эвакуация работников не проводилась
Мария МАКАРОВА
Фото: ermakvagus.com

Фото: ermakvagus.com

21 июля в городе Удачном Мирнинского района при проведении промышленных строительных работ пострадал рабочий 1989 г.р., сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На место происшествия прибыли восемь сотрудников Военизированной горно-спасательной части. Пострадавшего передали карете скорой помощи. К сожалению, врачи констатировали его смерть.

Эвакуация работников при инциденте не проводилась, работы на промышленном предприятии не приостанавливались.

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