В Чурапчинском районе Якутии в этом году достроят крупный больничный комплекс

Фото: Андрей СОРОКИН

В этом году в селе Чурапче достроят вторую очередь больничного комплекса Чурапчинской центральной районной больницы имени П.Н. Сокольникова, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Объект планируется сдать в декабре этого года. Новое здание будет соединено теплым переходом с работающей сейчас больницей, построенной еще в 2003 году. Сейчас медицинские организации Чурапчи расположены в разных объектах.

С вводом второй очереди Чурапчинская центральная районная больница станет крупным современным больничным комплексом, в котором в одном месте будут оказываться все виды медицинской помощи.

В структуру больничного комплекса входят поликлиника на 100 посещений в смену, терапевтическое отделение на 23 койки, женская консультация, детская консультация, дневной стационар при терапии (10 коек), стоматологическое отделение и отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. В хозблоке будет расположено тяжелое медицинское оборудование — МРТ и отделение скорой медицинской помощи с отдельным боксом, гаражом и складом.

Сейчас готовность объекта составляет 71%. Больничный комплекс строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

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