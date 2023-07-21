419 тысяч рублей заплатили якутяне за нарушения правил содержания питомцев

Обитатели приюта для животных в Якутске. Фото: фонд "Помоги выжить"

С начала 2023 года в республике проведено 619 рейдов по контролю соблюдения Правил содержания домашних животных, сообщил заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии Виктор Семенов во время прямого эфира в соцсетях.

Изначально прямой эфир анонсировался по разъяснениям последних изменений в закон об ответственном обращении с животными. Сам спикер об этом упомянул в начале своей речи, правда, в итоге ничего об этом не сказал. Лишь отвечая на один из вопросов зрителей, Виктор Семенов обозначил, почему нельзя усыплять бродячих животных.

— В 498-м федеральном законе «Об ответственном отношении к животным» прописано, что запрещено усыплять и убивать животных. Эвтаназия бродячих животных допускается, только если оно болеет и испытывает невыносимые страдания, — отметил он.

За первое полугодие 2023 года в Якутии было выписано 498 постановлений, в том числе 143 предупреждения. Выписано 355 штрафов на общую сумму 419 тысяч рублей.

Виктор Семенов напомнил, что на территории республики действуют Правила содержания животных, согласно которым владельцы должны:

- выгуливать питомцев в разрешенных местах и обеспечить безопасность граждан находящихся рядом;

выгуливать собак в наморднике и на поводке, позволяющем контролировать поведение животных;

не отпускать животных самостоятельно бродить по улицам (самовыгул);

не допускать порчу имущества и загрязнения общедоступных мест. За своими животными необходимо убирать.

За самовыгул грозит предупреждение или штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.

Представитель Депвета призвал пользоваться возможностями бесплатной вакцинации, которые проводятся в государственных пунктах ветеринарии каждую весну.

Всего в Якутии действуют 13 приютов и 11 пунктов передержки, где обитают 2016 собак. На этот год было выделено около 90 млн рублей по Якутску на содержание собак.

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