С 24 июля в Якутске временно закрыта улица Халтурина ради замены газопровода

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В связи с проведением плановых работ по замене газопровода низкого давления будет прекращено движение транспорта по улице Халтурина сообщает администрация Якутска.

Для безопасности дорожного движения будут закрыты следующие участки:

- на участке от ул. Строителей до ул. Семилетки на период с 09:00 часов 24 июля до 23:00 часов 30 июля 2023 года;

- на участке от ул. Семилетки до жилого дома по адресу: Халтурина, 83 на период с 09:00 часов 31 июля до 23:00 часов 13 августа 2023 года;

- на участке от жилого дома по адресу: Халтурина, 83 до ул. Якутская на период с 09:00 часов 13 августа до 23:00 часов 23 августа 2023 года.

Источник: администрация Якутска

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