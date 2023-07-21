Жильцам сгоревшего дотла дома в Олекминске выделят более 940 тысяч рублей

3 июля в Олекминске полностью сгорел жилой дом на улице Карла Миллера. Фото: администрация Олекминского района

В начале июля страшном пожаре по улице Миллера в Олекминске полностью сгорел 16-квартирный дом. Пострадавшим будет направлена помощь из резервного фонда, сообщает администрация района.

Всего без крыши над головой остались 42 человека. Им будет выделено 940 тысяч рублей. Помощь также оказал соседний Ленкий район, предоставивший 3 млн руб.

– От имени жителей района я хочу ещё раз поблагодарить главу Ленского района Жумарта Абильманова за то, что он откликнулся и оказал материальную помощь погорельцам. Средства в скором времени также будут доведены до погорельцев, – сообщил глава района Николай Харбин.

Ранее была собрана гуманитарная помощь. Всего за сутки земляки собрали 290 тысяч рублей, а также также предметы первой необходимости

– Это демонстрирует, что олёкминчане являются сплоченными и настоящими патриотами своего района, – отметили в администрации улуса.

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