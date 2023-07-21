Четырех черных кредиторов выявили в Якутии

В Якутии действуют 4 нелегальных кредитора Фото: Олег УКЛАДОВ

За первое полугодие 2023 года на Дальнем Востоке обнаружено 34 нелегальных кредитора. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает отделение Банка России по Якутии.

Все они работали на территории 6 регионов. Больше всего черных кредиторов выявлено в Приморском и Хабаровском краях — 11 и 10 соответственно. В Амурской области, Якутии и на Сахалине специалисты обнаружили по 4 нелегальных участника финансового рынка, в Магаданской области — одного.

Большинство нелегальных организаций были исключены из государственных реестров, но продолжали работать уже незаконно. Некоторые из них вообще никогда не состояли в них. Например, в Приморском крае предоставлись потребительские займы без разрешения на этот вид деятельности.

— Проверка показала, что этот человек кредитовал людей незаконно, даже не имея статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. При этом более 40 заемщиков самостоятельно отдали ему свои банковские карты и сообщили ПИН-коды для оплаты процентов по договорам займа, — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Информацию о выявленном черном кредиторе Банк России передал в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, незаконная деятельность пресечена.

Банк России напоминает, что передавать свои банковские карты, сообщать ПИН-коды или коды с обратной стороны, коды из СМС от банка нельзя никому и ни при каких обстоятельствах.

Нелегальные кредиторы работают вне правового поля и могут нарушить права клиентов как во время оформления договора, так и при взыскании задолженности. Убедиться, что кредитор работает легально, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также до заключения договора необходимо удостовериться, что фирмы нет в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

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