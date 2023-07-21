В Якутии коммунальщик фиктивно устроил родственника и получил 1,3 миллиона

Фото: прокуратура Якутии

58-летний мастер участка Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» осужден за мошенничество в крупном размере, сообщает прокуратура республики.

Ушлый коммунальщик фиктивно трудоустроил на открытую вакантную должность своего родственника, не осведомленного о его преступных намерениях.

Мастер предоставил в отдел кадров копии его документов, сведения о расчетных счетах, ежемесячно для расчета и начисления предоставлялись фиктивные табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда. Таким образом, за «мертвую душу» мастер получил более 1,3 миллиона рублей, которые потратил на свои нужды.

На судебном заседании мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся, причинённый ущерб возместил в полном объеме. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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