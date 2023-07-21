Департамент ветеринарии Якутии расскажет о новых поправках к «собачьему закону»

Фото: News.Ykt.Ru

Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии Виктор Семенов 21 июля проведет прямой эфир на официальных страницах правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Он расскажет о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, а также ответит на актуальные вопросы, которые поступят в прямом эфире.

Начало - в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Вконтакте - https://clck.ru/354Rmi

Одноклассники - https://clck.ru/354Rmj

Напомним, что 13 июля Госдума приняла закон о правилах обращения с бродячими животными. Законопроект был подготовлен как реакция на множественные сообщения о нападении стай бездомных животных на людей.

Главные тезисы:

– Бездомные животные и дальше будут размещаться в приютах.

– Регионы также имеют права самостоятельно решать, как им обращаться с бездомными кошками и собаками

– При этом отклонены все поправки о возможности умерщвления бездомных животных: эвтаназия, отстрел, усыпление по-прежнему под запретом

– Также вводится запрет на самовыгул домашних животных "вне мест, разрешенных органом местного самоуправления"

– Если животное без владельца после отлова возвращают на прежние место обитания, нужно вести видеозапись

20 июля депутат Госдумы Сардана Авксентьева пыталась изменить подходы к порядку обращения с безнадзорными животными, но ее законопроект был единодушно отклонен другими парламентариями.

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