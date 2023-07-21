Департамент ветеринарии Якутии расскажет о новых поправках к «собачьему закону»

Фото: News.Ykt.Ru
Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии Виктор Семенов 21 июля проведет прямой эфир на официальных страницах правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Он расскажет о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, а также ответит на актуальные вопросы, которые поступят в прямом эфире.
Начало - в 17.00 час.
Ссылки на эфир:
Вконтакте - https://clck.ru/354Rmi
Одноклассники - https://clck.ru/354Rmj
Напомним, что 13 июля Госдума приняла закон о правилах обращения с бродячими животными. Законопроект был подготовлен как реакция на множественные сообщения о нападении стай бездомных животных на людей.
– Бездомные животные и дальше будут размещаться в приютах.
– Регионы также имеют права самостоятельно решать, как им обращаться с бездомными кошками и собаками
– При этом отклонены все поправки о возможности умерщвления бездомных животных: эвтаназия, отстрел, усыпление по-прежнему под запретом
– Также вводится запрет на самовыгул домашних животных "вне мест, разрешенных органом местного самоуправления"
– Если животное без владельца после отлова возвращают на прежние место обитания, нужно вести видеозапись
20 июля депутат Госдумы Сардана Авксентьева пыталась изменить подходы к порядку обращения с безнадзорными животными, но ее законопроект был единодушно отклонен другими парламентариями.
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