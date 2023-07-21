Из-за обильных осадков в Якутске усиленно откачивают воду с улиц

Фото: мэрия Якутска

На откачку воды с заниженных мест города задействовано 15 ассенизаторских машин, 8 помп и 44 насосные станции.

Об этом пишет «Эхо столицы» со ссылкой на заместителя мэра по городскому хозяйству Егора Кардашевского. Отмечается, что за последние сутки в городе Якутске выпало порядка 20 мм осадков.

По словам Кардашевского, мероприятия по откачке воды ведутся в первую очередь с наиболее загруженных участков улично-дорожной сети согласно карте заниженных мест.

– Работы не прекращали и в ночное время. Всего, по данным на 8 утра откачано около 400 кубов. Планируем к обеду стабилизировать ситуацию в городе. Кроме того, на откачке задействована техника управляющих компаний, задача которых проводить откачку на прилегающих территориях многоквартирного жилого фонда.

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