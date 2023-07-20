В Якутии тушат пожар всего в трех километрах от села Соболох

В Якутии ландшафтный пожар угрожает селу Соболох. Фото: t.me/sadovnikovdd/1407

Значительные силы будут брошены на ликвидацию возгорани] вблизи села Соболох Момского района, сообщает оперштаб Якутии.

В среду, 19 июля, по кромке пожара со стороны населенного пункта вертолет Ми-8 МЧС России слил 39 тонн воды, сделав 13 рейсов.

С утра четверга лесопожарные формирования и местные жители стараются справиться с очагами в местности «Сайылыыр». Велись работы по расширению миниральной полосы и проведению встречного пала.

Фото: оперштаб Якутии

По данным на вечер 20 июля, пламя все еще не потушено. На месте работают 43 человека: 10 сотрудников Службы спасения Якутии, 15 работников аэромобильной группировки МЧС России, 10 представителей Государственной противопожарной службы республики, 2 работника лесной охраны, а также местные жители. Задействовано 2 вертолета с водосливным устройством.

– Второй вертолет «Полярных авиалиний» вылетел с Магана сегодня. На нем доставлена аэромобильная группировка МЧС России в количестве 15 человек. Завтра также планируем задействовать в Момском районе зондировщик АК «Полярные авиалинии» Ан-26 «Атмосфера», – сообщил вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников.

Всего в Момском районе действуют 4 природных пожара, в том числе 3 лесных.

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