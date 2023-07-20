В Росреестре Якутии рассказали о расширении возможностей «дачной амнистии»

Как воспользоваться возможностями "дачной амнистии" в Якутии Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жители Якутии могут оформить землю в упрощенном формате в рамках продолжающейся «дачной амнистии», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

С 1 июля 2022 года по 1 марта 2031 года в России действуют особые правила оформления в собственность жилых и садовых домов, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по республике Олег Гонтаренко. Речь идет о уже построенных строениях на участках для ведения садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке можно на земельные участки, предоставленные до 30 октября 2001 года. Для этого необходимо предоставить в Росреестр заявление на государственную регистрацию прав и документ, подтверждающий право гражданина на земельный участок:

• Акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении участка;

• Акт (свидетельство) органа государственной власти о праве на участок;

• Выписка из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

«Дачная амнистия» распространяется также на случаи, когда строительство было начато до 4 августа 2018 года без получения соответствующего разрешения. В таком случае пакет документов можно подать в бумажном виде при личном визите в МФЦ или в электронном виде (при наличии сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи) через личный кабинет на официальном сайте Росреестра.

Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности составляет 350 рублей. Указанный размер пошлины применяется только при первичной регистрации прав на объект недвижимости (то есть, не распространяется на случаи регистрации права, например, по наследству, на основании какого-либо договора и т.п., когда размер пошлины за регистрацию права будет составлять 2000 рублей).

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