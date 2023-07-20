Улица Можайского в Якутске станет четырехполосной

Фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев проинспектировал реконструкцию улицы Можайского, которая станет четырехполосной, сообщает пресс-служба правительства республики.

Работы без отставания от графика ведет ЗАО «Дороги Саха». В этом году асфальт будет уложен на участке от улицы Пилотов до нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Сулус», который построили в прошлом году по программе «Газпром – детям».

Здесь установят ограждения, пешеходные тротуары с обеих сторон, обновят освещение. Светофорное регулирование будет рядом со спортивным объектом. Там же находится и автобусная остановка.

Фото: Андрей СОРОКИН

На оставшемся участке до улицы Строда в этом году проезжую часть расширяют до четырех полос. Асфальтирование и благоустройство прилегающей территории проведут уже в 2024 году.

Впоследствии городские дорожники соединят эту улицу с трассой «Нам», которую ремонтирует Управление автодорог республики. В этом году обновляется дорога от Жатая до Мархинской стелы. Здесь уложат верхний слой асфальтобетона. Полностью объект с четырехполосным движением, наружным освещением, барьерными ограждениями, тротуарами, остановками и светофорными комплектами планируется сдать в 4 квартале 2024 года.

Дороги от аэропорта, включая Можайского, Строда и Намский тракт, – одни из самых востребованных в Якутске.

Справка:

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Якутске отремонтировано 134 км улично-дорожной сети. В 2023 году запланированы работы на 19 объектах, в том числе на 9 объектов этой весной был выделен казначейский кредит из федерального бюджета для опережающего ввода.

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