Алексей Ромашов: Нельзя позволять администрациям школ решать, как учить детей - в классе или дома за компьютером или телефоном

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Летом прошлого года представители партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме, возглавляемые Сергеем Мироновым, представили законопроект, который ограничивает использование дистанционного обучения в школах. По мнению депутатов, такое обучение должно осуществляться только с согласия информированных родителей, а не по решению школьного руководства. Сегодня в российской Госдуме должно состояться рассмотрение этого законопроекта.

Чиновники из федерального Министерства образования вынесли отрицательное заключение по этой инициативе партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Согласно заключению администрация школы может самостоятельно выбирать форму обучения для учеников. Другими словами, им важен только конечный результат, а каким путем он достигается - это дело директора и его заместителей.

Представители образовательного ведомства считают, что российским детям и педагогам не нужны оптимальные условия обучения, а также новые школы, так как можно учиться дистанционно, из дома. Более того, чиновники могут видеть выгоду в сокращении затрат на зарплаты учителей и социальные гарантии. Ведь на дистанционном обучении один учитель может одновременно обучать любое количество детей из любой точки мира. В результате образование детей сводится к простому просмотру видеороликов в социальных сетях - без индивидуального подхода и проверки усвоения материала.

По мнению экспертов, предполагаемая автономность российских школ неизбежно приведет к попыткам исключить учителей из образовательного процесса, поручив его искусственному интеллекту. Уже сейчас искусственный интеллект отвечает за вычисление траектории личностного развития школьников. Но кто может гарантировать, какую траекторию выберет искусственный разум и как он будет вести по ней вашего ребенка?

Также стоит отметить, что законопроект партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был подготовлен после многочисленных обращений родительских сообществ. С момента подготовки законопроекта до его рассмотрения в Госдуме прошел год.

По мнению Алексея Ромашова, депутата Ил Тумэна от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», система дистанционного обучения была внедрена во время пандемии в срочном порядке, без должных исследований. Школьное дистанционное обучение на данный момент не имеет четкой научной базы:

- У меня самого есть дети-школьники, и я видел, как они закрывали экран и уходили, а педагог не мог их контролировать. Об этом было много речей. Не думаю, что это вина педагогов, что они не могут контролировать всех учеников. Возможно, технические средства не позволяют это сделать. Может быть, им просто не объяснили, как работать с доской и т. д. во время такого урока. Я считаю, что до проведения основательного научного анализа нельзя применять дистанционное обучение в любых случаях. Нельзя позволять администрациям школ решать, как учить детей - в классе или дома за компьютером или телефоном. Система школьного обучения создавалась десятилетиями и доказала свою эффективность. Из-за дистанционного обучения во время пандемии уровень знаний у детей значительно снизился, что признают все.