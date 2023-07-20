Прокуратура оштрафовала главу Строительного округа Якутска Василия Пинигина

Фото: администрация Якутска

В Управе Строительного округа Якутска не соблюдали порядок рассмотрения обращений жителей, сообщает прокуратура Якутии.

Руководитель не рассмотрел 4 обращения граждан в установленный законом срок.

Прокуратура города внесла представление, а также возбудила в отношении руководителя управы дело по ст. 5.59 КоАП РФ.

В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа размере 7 тыс. рублей.

Постановление не вступило в силу.

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