ГАИ Якутии с 20 по 24 июля переходит на усиленный режим несения службы

Фото: ГИБДД по Якутии

С 20 по 24 июля в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению нарушений связанных с управлением водителями мототранспорта, водителями транспортных средств без права вождения, в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Также будет усилена профилактика нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами, мопедистами и так далее.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Номера телефонов дежурных частей Госавтоинспекции: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69, в полицию 102, в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.

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