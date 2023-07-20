Ночью 21 июля в Якутске ожидается дождь

Фото: KP.RU

Днем 21 июля в столице республики ожидается плюс 22-24 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью умеренный дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью +13+15°, днем +22+24°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 14 градусов, ветер 1 м/с.

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