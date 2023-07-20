В Якутске ребенок сломал руку на батуте в студии праздников

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура города Якутска провела проверку по факту получения ребенком травмы в одной из студий детских праздников, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В студии детские праздники организовывал индивидуальный предприниматель с декабря 2021 года на основании договора аренды.

В мае этого года в студии находились ученики 1 класса и их родители. В помещении был установлен надувной батут «Эльфики» и игровой комплекс — двухуровневый лабиринт. Во время празднования один из детей сломал руку, когда прыгал на батуте.

Выездная проверка выявила, что предприниматель не ведет журнал проверки состояния надувного батута. Были зафиксированы и нарушения пожарной безопасности: отсутствовали средства тушения, автоматическая пожарная сигнализация, электропровода были проложены на легковоспламеняющихся материалах и другое.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Также он добровольно выплатил компенсацию морального вреда родителям пострадавшего ребенка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.