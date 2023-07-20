Изнасиловавший и убивший двух девушек-подростков житель Алданского района пытался обжаловать приговор в Верховном суде

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В Якутии вступил в законную силу приговор в отношении жителя Алданского района, который осужден к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилования несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, 17 апреля этого года был вынесен приговор 50-летнему мужчине, который в 2001 и 2002 годах в различных местах Алданского района изнасиловал и убил двух девушек 17 и 16 лет.

Обстоятельства обоих убийств оказались очень похожими: якутянин пьяным бродил по безлюдным местам города, выискивая себе жертв. На девушек он бросался с кулаками, бил их камнями, ножом, после чего, раненых, насиловал и бросал умирать.

Криминалисты, изучавшие преступления прошлых лет, вышли на след подозреваемого. Они провели кропотливую работу по восстановлению событий, произошедших более 20 лет назад. Сам преступник отпираться не стал и начал сотрудничать со следствием, показывая на манекене, как резал ножом и насиловал своих жертв.

Суд первой инстанции приговорил его 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Якутии оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу.

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