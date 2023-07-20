Самолет, выполнявший рейс Якутск — Батагай, вернулся в аэропорт из-за неисправности системы кондиционирования

Фото: Евгений УШАКОВ

20 июля авиакомпания «Полярные авиалинии» выполняла регулярный рейс ЯП209 по маршруту Якутск — Батагай, сообщает пресс-служба воздушного перевозчика.

После взлета экипаж самолета обнаружил неисправность системы кондиционирования. Командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета в аэропорт «Якутск».

В 10:18 экипаж благополучно произвел посадку. На борту самолета находились 36 пассажиров, в том числе 23 взрослых и 13 детей, а также члены экипажа. Никто не пострадал. В 13:50 пассажиры вылетели в Батагай на резервном судне.

Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта назначило комиссию по поводу инцидента, проводится расследование.

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