В Якутии за сутки потушено 13 лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки на территории республики ликвидировано 13 лесных пожаров с общей площадью 24 357 га, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

На начало суток действуют 64 лесных пожара с общей площадью 586 469 га. Из них локализовано 3 пожара на площади 15 тыс га. Обнаружено 2 новых лесных пожара на площади 97 га и 1 ландшафтный на площади 493 га.

В тушении пожаров работают 644 человека, 6 единиц техники и авиация. За сутки применялись 8 воздушных судов на авиапатрулирование, 8 — на тушение. Зондировщик Ан-26 Атмосфера планируется в Среднеколымский район, Ан-26 «Циклон» — в Усть-Майский.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 443 лесных пожара на общей площади 932 077,5 га и 2 лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 15,3 га.

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