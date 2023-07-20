Шесть якутян за сутки отдали мошенникам 3,7 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии за прошедшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали четыре женщины и двое мужчин, сообщает пресс-служба МВД республики.

Это жители Якутска, Жатая, Алдана, Нерюнгри, Пеледуя и Удачного. Общая сумма ущерба составила 3714700 рублей.

Жертвы мошенников имеют разнообразные профессии и род занятий: рабочий ЯТЭЦ, начальник смены в почте, двое безработных, главный специалист нефтегазовой организации, сторож в детском саду. Им от 39 до 69 лет.

В МВД еще раз напомнили, что угроза преступлений, совершаемых при помощи ИТТ и социальной инженерии грозит всем, независимо от уровня образования, возраста, занимаемой должности и т.п.

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