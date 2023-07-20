На дорогах Якутии с начала года произошло 49 ДТП с участием мотоциклов

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутии на 19 июля зарегистрировано 49 ДТП с участием мототранспортных средств, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В них пострадало 32 человека, погибло шестеро, в том числе 16-летний и 18-летний юноши. Среди пострадавших — четверо детей до 16 лет и несколько подростков от 16 до 18 лет.

Только за последние сутки в Якутии произошло два проишествия с мотоциклами. На Намском тракте Якутска 18-летний парень не справился с управлением и опрокинулся на мотоцикле Regul Moto. Юноша был без водительских прав и мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован.

В тот же день в Жатае произошла аналогичная история. Опрокинулся другой мотоцикл Regul Moto под управлением 37-летнего мужчины, который тоже был без прав и регистрации. Оба нарушителя травмированы и чудом остались в живых. Обоих привлекли к административной ответственности.

В ГИБДД еще раз напомнили, что управление мотоциклом подразумевает наличие водительских прав соответствующей категории. Кроме того, необходимы индивидуальные защиты, в первую очередь шлем.

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