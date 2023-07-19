Назначен новый руководитель Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Якутии

Евгений Исаев назначен руководителем Управления при главе Якутии по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Соответствующий указ подписал Айсен Николаев 19 июля.

О нем пресс-служба АГиП сообщила очень кратко:

– имеет высшее образование. Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиотехника» и Дальневосточный институт МВД России по специальности «юриспруденция».

– после окончания учёбы и прохождения службы в рядах Советской Армии служил в органах внутренних дел и органах государственной безопасности.

Отметим, что конкретных мест работы не указано.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.