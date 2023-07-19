Айсен Николаев: качество обучения должно повыситься в каждой школе Якутии

Фото: Андрей СОРОКИН

19 июля глава Якутии Айсен Николаев встретился со 172 педагогами Якутска в средней школе №39 имени Н.И. Шарина в микрорайоне «Прометей».

С 2012 по 2017 годы в городе введено 16 новых детских садов и дополнительных групп, 6 школ и пристроев. Тысячи мест в частных садах открыли предприниматели. С 2018 года в столице введено 15 детсадов и 17 школьных зданий, включая новые пристрои.

Николаев отметил, что, несмотря на реальные преобразования в инфраструктуре и улучшение условий, есть и проблемы. В первую очередь – снижение показателей качества образования в городском округе – результатов ЕГЭ, участия в олимпиадах, также по обучению родным языкам. Так, по пяти предметам из 12 средний балл ЕГЭ по городу ниже среднереспубликанского.

– Должно улучшаться качество обучения в каждом образовательном учреждении республики, – сказал он.

Как считает руководитель республики, городские школы должны прямо взаимодействовать с научными учреждениями, вузами, креативным кластером «Квартал труда», музеями, библиотеками, также с реальным сектором экономики.

По итогам встречи глава поручил министерству науки и образования республики проработать и предложить городскому округу возможные решения повышения качества обучения.

По мнению Айсена Николаева, управлению образования городского округа необходимо установить критерии оценки эффективности руководящего звена образовательных учреждений, включая создание условий для профессионального роста учителей, повышения их профессиональной мотивации.

В свою очередь педагоги подняли вопросы дальнейшего строительства и ремонта детских садов, школ и проблему по кадрам в связи с низкой заработной платой воспитателей в детских садах.

А директор гимназии «Центр глобального образования» Александр Чудиновских предложил вручать переходящий кубок Ил Дархана по итогам рейтинга школ по категориям. Школам-победителям будут вручаться денежные премии на развитие педагогических классов, подготовку к профессиональным конкурсам и повышение квалификации педагогов.

Напомним, в Год педагога и наставника учреждена премия главы Якутии лучшему педагогу-наставнику. Конкурс стартует 14 августа, победители из 36 муниципальных районов и городских округов будут награждены премией в 100 тысяч рублей.

Также по поручению Главы республики будут выплачены премии 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников в этом году.

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