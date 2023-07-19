В Якутске осуждены «черные риелторы», убившие из-за квартиры пожилую женщину 20 лет назад

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В Якутске вынесен приговор по уголовному делу об убийстве пожилой женщины, совершенном в 2003 году, сообщают пресс-службы СУ СК РФ и прокуратуры Якутии.

Житель Якутска организовал преступную группу с целью приобретения права на квартиру. В эту группу вошли подсудимые мужчина и женщина.

Намеченной жертвой стала одинокая и злоупотребляющая алкоголем пожилая женщина, жившая в квартире на улице Ярославского. Преступная парочка сняла комнату в ее квартире и начала спаивать хозяйку, чтобы получить согласие на подписание договора купли-продажи жилого помещения.

Однако пожилая женщина так и не дала своего согласия, и, устав ждать, подсудимые пошли на убийство. В декабре 2003 года они вывезли жертву на участок местности возле дома по улице Тихонова в Якутске и задушили ее. После этого они спрятали труп в смотровой яме гаражного бокса, которую заполнили строительным мусором.

После убийства организатор преступной группы составил фиктивный договор купли-продажи жилого помещения с оформлением права собственности на подсудимую. Потом эту квартиру продали за 650 000 рублей ничего не подозревающим гражданам. После совершения преступления и перепродажи квартиры преступники скрылись за пределы республики.

Суд приговорил 55-летнего мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 38-летнюю женщину — к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Организатор преступной группы к этому времени уже умер, поэтому уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спаивали, а потом задушили. В Якутске раскрыли убийство пожилой женщины из-за квартиры (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.