В Якутске построят дополнительное здание гимназии «Центр глобального образования»

Фото: yaguo.ru

Дополнительное здание гимназии «Центр глобального образования» будет построено в Якутске, заявил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24».

Как сообщил главе мэр Якутска Евгений Григорьев, участок уже подобран и согласованы параметры.

«Надеюсь, что в этом году работы по оформлению земельного участка, проектно-сметной документации будут закончены. В следующем году можно уже начинать стройку, чтобы 1 сентября 2025 года дети могли в новую школу пойти, может и даже раньше. Такая задача стоит, и я готов поддержать. Здесь уже дело за городской администрацией, чтобы быстрыми темпами все работы были проведены», — сказал Айсен Николаев.

Для финансирования проекта в адрес министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики направлены предложения, чтобы скорректировать план социального развития центров экономического роста на 2024-2026 годы, входящих в состав ДВФО.

Напомним, в 2021 году без мест в гимназии остались 77 детей, в 2022 — 147. В обоих случаях мэрия и управление образования смогли выйти из ситуации, открыв дополнительные классы, а также увеличив наполняемость классов.

В этом году 103 первоклассника не попали по прописке в «Центр глобального образования» в 203 микрорайоне Якутска. Родители детей выходили на одиночные пикеты с требованием зачислить детей в эту гимназию. В итоге с ними встретился мэр Григорьев, пообещав строительство дополнительного здания к 2025 году, а до этого градоначальник предложил зачислить первоклассников в близлежащие школы.

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