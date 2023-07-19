В Якутии количество случаев укусов клещами возросло до 441

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 17 июля в 16 районах и г. Якутске зарегистрирован 441 случай укусов клещами, в том числе у 65 детей, сообщает Роспотребнадзор Якутии.

Тройку лидеров по количеству укусов клещами возглавили южные районы Якутии: Ленский (150), Алданский (108) и Нерюнгринский (78). В Якутске зафиксировано 25 случаев.

Также зарегистрирован один случай клещевого вирусного энцефалита в Нерюнгринском районе. Отмечается, что укус завозной, привезен из села Бодайбо Иркутской области. А в Якутске зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.

На 17 июля привито 6768 человек, в том числе 737 детей. В местах массового пребывания населения в 16 районах проводятся профилактические акарицидные обработки.

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