В Чурапчинском районе Якутии водитель погиб при опрокидывании машины

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 18 июля в дежурную часть полиции Чурапчинского района поступил звонок, на федеральной автодороге «Колыма» возле села Мугудай перевернулась автомашина и рядом с ней лежит человек, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Оказалось, что 43-летний водитель на Toyota Premio на 146-м километре ФАД «Колыма» не справился с рулевым управлением, съехал с дороги в левую сторону и опрокинулся. От полученных травм он скончался на месте аварии.

Водитель к административной ответственности в течение года за нарушение ПДД привлекался три раза, в том числе и за превышение установленной скорости.

Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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