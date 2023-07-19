Неизвестные продолжают поджигать трубопроводы в Якутске

Фото: Якутскэнерго

В Якутске неизвестные вандалы продолжают поджигать трубопроводы многоквартирных домов, сообщает Якутскэнерго.

Так, 16 июля было совершено четыре поджога, а всего за летний период сотрудниками Якутской ТЭЦ зафиксировано порядка 20 поджогов в разных районах города.

Первый случай произошел в 00-05 под домом по адресу улица Чиряева, 8. Возгорание ликвидировано бригадой района тепловых сетей ЯТЭЦ. Ограничений по воде не было. Наложен хомут на поврежденную часть пластиковой трубы.

В этот же день в 15-30 поступило сообщение о поджоге трубопровода ГВС по адресу улица Кузьмина, 14. Жителям этого дома повезло меньше. На время ремонтных работ горячее водоснабжение было ограничено. Оперативно-ремонтная бригада станции заменила 1 м пластиковой трубы Д-75, Д-50, две муфты Д-75 и две муфты Д-50.

Часом позже в 16-46 в диспетчерскую службу поступило сообщение о поджоге трубопровода горячего водоснабжения по адресу улице Можайского, 17/4. Жители оставались без горячей воды около пяти часов. Бригада заменила 1 метр пластиковой трубы Д-75 и две муфты Д-75.

Уже вечером в 21-10 от диспетчера КТС поступило сообщение о поджоге трубопровода горячего водоснабжения по улице Можайского, 15 между 5 и 6 подъездом. Сотрудники Якутской ТЭЦ установили хомут на поврежденной линии.

Энергетики призывают жителей Якутска сообщать в управляющие компании, правоохранительные органы или по телефону 8(4112)21-58-49 оперативно-диспетчерской службы ЯТЭЦ о подозрениях или о наблюдении фактов проникновения и нахождения под домами подозрительных личностей.

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