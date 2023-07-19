В кинотеатре «Лена» состоится премьера фильма «Новый день»

Постер фильма предоставлен организаторами

20 июля в 16:00 в кинотеатре «Лена» состоится премьерный показ остросоциального художественного фильма «Новый день» режиссера и автора сценария Семена Ченянова.

Главную роль исполнил Егор Васильев (Jeada), он же и выступил продюсером картины. Фильм создан производством IR production при содействии территориального отделения Всероссийского общества глухих.

Также в главных ролях: Дмитрий Алексеев, Илья Яковлев, Ирина Никифорова, Андрей Соловьев. Тизер можно посмотреть по ссылке.

– Фильм посвящен силе духа глухого мужчины и инклюзии в современном мире. Сюжет фильма позволит вам познакомиться с возможностью инклюзивного пространства и покажет, как на практике реализовывать гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого человека, – говорится в релизе.

После премьерного показа пройдет обсуждение фильма с его создателями.

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