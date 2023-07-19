В Олекминском районе отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

Фото: Минэкологии Якутии

Режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе снят, сообщает Минэкологии Якутии.

Отмечается, что в настоящее время все лесные пожары ликвидированы.

По данным оперштаба республики, на 19 июля в Якутии действуют 75 лесных пожаров на площади 473 883 га. Из них локализовано 12 лесных пожаров на общей площади 24 173 га.

Больше всего пожаров сегодня в Нерюнгринском районе, где зафиксировано 22 возгорания на площади 77,2 тыс га. Но пройденная огнем площадь больше в Среднеколымском районе, где на сегодня действуют 3 пожара на площади 194 тыс га.

Большинство пожаров зарегистрировано в зонах контроля, на труднодоступных и удаленных территориях. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В тушении задействовано 761 человек, 17 единиц техники. Работают восемь воздушных судов, на авиапатрулировании – также восемь.

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