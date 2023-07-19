В Якутии двое мужчин разбились, упав с высоты

Фото: t.me/crimyakutiaru

В Якутске 49-летний мужчина выпал из окна 7-го этажа. Трагедия произошла возле 16-го корпуса 202-го микрорайона. Его тело обнаружили прохожие, которые потом позвонили в полицию.

В селе Кутана Сунтарского района 33-летний мужчина погиб, упав с крыши в ходе проведения ремонтных работ, сообщает прокуратура республики.

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