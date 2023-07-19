Якутянина вывезли на заброшенную автозаправку и забили до смерти

Фото из материалов уголовного дела

Приговор Якутского городского суда трем отморозкам, насмерть забившим человека, остался без изменений, сообщает пресс-служба Верховного Суда Якутии.

Верховный Суд изучив материалы уголовного дела и доводы апелляционных жалоб осужденных, не нашел основании для изменения приговора и оставил его в силе.

Преступление произошло в конце октября 2021 года. Потерпевший пришел на встречу с одним из осужденных, чтобы уладить конфликт. Однако его приятели, желая помочь другу, заманили его в машину и вывезли на заброшенную автозаправку по Покровскому тракту при въезде в Табагу.

Там отморозки начали бить несчастного руками, ногами и металлическим предметом. От полученных травм он скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, осужденные поместили труп в багажник автомобиля, и вывезли в лес на 30 км Покровского тракта, где оставили его, присыпав снегом.

Они были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Судом им назначено наказание от 9 до 12 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, каждый осужденный должен выплатить потерпевшей свыше одного миллиона рублей.

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