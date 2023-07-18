В Якутии неработающим ветеранам труда тоже будут возмещать расходы на санаторно-курортное лечение

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В связи с объявленным Годом труда в республике внесены изменения в закон о социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Принятые изменения позволяют неработающим ветеранам труда получить выплату денежной компенсации в размере 80% от стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях республики один раз в три года. Также исключено требование обязательного достижения возраста 60 лет к неработающим ветеранам труда.

В Якутии сегодня право на льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или выплату денежной компенсации имеют ветераны тыла, неработающие ветераны труда, достигшие возраста 60 лет и старше, а также дети Великой Отечественной войны, не получающие санаторно-курортное лечение по другим основаниям.

На 1 июля 2023 года в Якутии льготным санаторно-курортным лечением воспользовались 312 граждан, в том числе 280 ветеранов труда на сумму свыше 12 миллионов рублей, 30 ветеранов тыла на сумму 1,6 миллиона рублей.

Для ветеранов тыла возмещение расходов производится 100% от стоимости путевки на санаторно-курортное лечение один раз в два года, для ветеранов труда —в размере 80% один раз в три года, для детей Великой Отечественной войны — в размере 50% один раз в три года. Для этого нужно подать заявление в Управление социальной защиты населения и труда.

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