В Алданском районе Якутии бездомный мужчина обокрал приютившего его вахтовика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Алданского района обратился 56-летний местный житель с заявлением о краже из его квартиры телевизора стоимостью 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Мужчина рассказал, что работает вахтовым методом на территории другого района, и вернувшись в Алдан с участка, обнаружил пропажу телевизора.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили в совершении кражи 53-летнего знакомого потерпевшего. Оказалось, что вахтовик у себя дома распивал с ним алкоголь, и знакомый пожаловался, что ему негде жить. На что хозяин квартиры предложил ему пожить у него, пока он будет находиться на вахте, и передал ключи.

На следующий день подозреваемый с приятелем решили наведаться в квартиру потерпевшего, чтобы там опохмелиться, но спиртного не нашли и решили похитить телевизор, который сдали в ломбард. На вырученные деньги подозреваемый купил еду и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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