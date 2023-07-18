В Якутске 19 июля дождя не ожидается

Фото: KP.RU

По прогнозу синоптиков, 19 июля в столице республики ожидается без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с.

– Температура воздуха ночью +11+13°С, днём +22+24°С.

При этом на юге республики дождь, днём местами ливни, грозы. На севере, северо-западе небольшие дожди. В Усть-Майском, Томпонском и Верхоянском районах местами кратковременные дожди. Ветер при грозах порывистый до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +9+14°С, на юге +14+19°С, западе и севере +4+9°С. Днём +20+25°С, на северо-западе и севере +14+19°С, на востоке +25+30°С.

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