В Жиганске в этом году введут торгово-логистический центр

Фото: Андрей СОРОКИН

18 июля в рамках рабочей командировки глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства торгово-логистического центра (ТЛЦ) АО «Якутоптторг» в селе Жиганск.

Такие ТЛЦ, по распоряжению руководителя республики, строятся в арктических районах республики. По сути это модернизированный склад для длительного хранения продуктов и овощей. Благодаря центрам жители северных районов могут быть уверены, что у них всегда будут в наличии социально значимые товары. И не придется ждать «зеленых рейсов», когда с вертолетов или самолетов сбрасывают мешки с картошкой и другими продуктами.

Стоимость проекта составляет более 141 миллиона рублей. АО «Якутоптторг» закупает и завозит строительные материалы отечественного производства, что позволило построить ТЛЦ без отклонений от проекта за меньшие средства.

– Нужно ввести объект в работу в установленные сроки – до конца ноября текущего года, – поставил задачу Айсен Николаев.

Представитель АО «Якутоптторг» доложил, что сегодня уже построен один из складов ТЛЦ, где уже хранятся 165 тонн социально значимых продуктов. Также ожидается поставка товаров в августе и сентябре текущего года.

Часть работ по благоустройству территорий и дополнительных объектов, будут выполняться по мере эксплуатации ТЛЦ. Общая площадь здания 578,49 кв м. Объект включает себя торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, тёплый склад и холодный склад.

На данный момент завершаются строительно-монтажные работы холодного склада, подготовительные работы для заливки бетона фундамента под пожарные емкости, монтаж стеновых сэндвич-панелей, бетонирование пола ТЛЦ, сварочные работы системы отопления, сборка модульной части.

Напомним, торгово-логистические центры в арктических районах республики создаются в рамках указа Айсена Николаева. Они должны появиться во всех 13 арктических районах республики. На данный момент введены в работу пять логистических центров (Белая гора Абыйского района, Усть-Куйга Усть-Янского района, Черский Нижнеколымского района, Зырянка Верхнеколымского района, Саскылах Анабарского района).

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