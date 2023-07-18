Мошенники обманом выманили у студента-первокурсника в Якутске 425 тысяч рублей

Фото: скриншот видео МВД по Якутии

В Якутске студент первого курса стал жертвой мошенников, переведя на «безопасные счета» более 400 тысяч рублей, сообщает МВД по Якутии.

19-летний молодой человек обратился в полицию, рассказав, что аферисты под видом следователей и банка похитили у него 425 000 рублей. Они действовали по классической схеме – убедили студента, что с его лицевого счета была подозрительная попытка перевода 100 тысяч рублей, и теперь он является главным подозреваемым.

Поверив звонившим злоумышленникам, парень перевел все денежные средства на «безопасный/резервный счет», которых не существует.

Если раньше бытовало мнение, что жертвами дистанционных аферистов становятся пенсионеры и старшее поколение, то сейчас это может быть кто угодно, от подростков, которым пишут подозрительные лица, до людей среднего поколения. И все они регулярно слышат про действия мошенников, но не все могут им противостоять.

По данным МВД по Якутии, за 2022 год наиболее подверженными к обманам мошенников стали граждане в возрастной категории от 30 до 49 лет – 42,5%.

Потенциальные потерпевшие – это достаточно молодые служащие, как правило, с высшим образованием, ориентирующиеся в интернете, совершающие различные действия, в том числе финансовые, достаточно благополучные, с хорошей кредитной историей, чтобы иметь возможность оформить займ на крупную сумму и отправить ее мошенникам.

Уважаемые якутяне, не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!

Если вам поступил звонок из банка или других госструктур, положите трубку и самостоятельно перезвоните по официальным номерам. Берегите свои финансы!

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