Спортивный комплекс «Дохсун» в Якутске закрылся до сентября

Фото: «Спорт Якутии»

С 17 июля до 1 сентября спортивный комплекс «Дохсун» прекращает свою работу, сообщает администрация комлекса.

Будут проводиться работы по демонтажу и установке искусственного покрытия для устройства футбольного поля.

Ранее сообщалось, что к Играм «Дети Азии», которые будут проведены в Якутске в 2024 году, в спортивных комплексах города сделают ремонт.

Кроме того, в «Дохсуне» будет возведен скалодром, высота которого 15 метров, а ширина до 45 метров. Его стоимость 72 миллиона рублей, из которых республика не вкладывает ни копейки. Финансирование строительства будет вестись по федеральной программе по инициативе Фонда поддержки олимпийцев России. Срок сдачи — уже в этом году. Скалодром будет полностью отвечать мировым стандартом вплоть до возможности проведения чемпионатов мира.

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