Два удара в грудь якутским ножом. Жителя Абыйского района Якутии приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство приятеля

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

55-летний житель Абыйского района Якутии осужден к длительному сроку лишения свободы за убийство приятеля, сообщают пресс-службы СУ СК РФ и прокуратуры Якутии.

Убийство произошло 13 апреля этого года на уединенном зимовье в местности «Харгытыыр» в 160 километрах от поселка Белая Гора.

Во время пьяной ссоры подсудимый взял в руки якутский нож и нанес своему приятелю два удара в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.