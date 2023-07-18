В Якутске 20 июля состоится шахматный марафон на площади Ленина

Фото: пресс-служба Федерации шахмат Якутии

Президент Федерации шахмат Якутии Владимир Егоров приглашает всех желающих принять участие в шахматном марафоне, передает пресс-служба федерации.

Марафон состоится 20 июля, в Международный день шахмат, на площади Ленина. Он продлится с 10 часов утра до 18 часов вечера, можно подойти в любое время и сыграть любое количество партий.

Предварительная регистрация не нужна, соревнование проводится на 10 досках в виде партий «на вылет». Будут выявлены победители по наибольшему количеству набранных очков за все время проведения и награды за серии побед.

В Якутии развитие шахмат началось относительно недавно, и сегодня интерес к интеллектуальной игре стабильно растет. В регионе действует Республиканский шахматно-шашечный центр, Шахматная школа Анатолия Карпова при Дворце детского творчества города Якутска, в клубах и кружках официально занимаются около 1 500 ребят.

Этой зимой состоялся на высоком уровне Кубок Главы по шахматам. Также в этом году в перечень предметов Олимпиады школьников Якутии введена олимпиада по решению шахматных композиций.

Владимир Егоров — экс-министр образования и науки Якутии, сейчас является генеральным директором Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.