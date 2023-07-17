В Якутии представили логотип VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Фото: оргкомитет МСИ «Дети Азии»

Оргкомитет VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» представил логотип будущих соревнований.

Основой композиции логотипа является силуэт ребенка в движении, который в совокупности представляет образ долины Туймаады под ярким летнем солнцем. Также силуэт ребенка символизирует дружбу, сотрудничество и взаимоуважение между участниками Игр, отражая идею того, что спорт объединяет детей со всех уголков Азии, независимо от их национальности, языка и культуры.

В цветах нового логотипа – зеленые краски долины Туймаады, синевы реки Лена и желтый, как олицетворение одного из главных символов якутской культуры – солнца.

Напомним, VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в Якутске. Соревнования пройдут по 24 видам спорта на 16 спортивных объектах. Будет разыграно 224 комплекта медалей.

А послезавтра, 19 июля, в 17:00 на площади Ленина торжественно откроют часы обратного отсчета до начала VIII Игр «Дети Азии» - 2024».

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