Возле села Капитоновка пьяный водитель внедорожника устроил ДТП

Фото: ГИБДД по Якутии

16 июля в 8 часов утра поступило сообщение от оператора скорой медицинской помощи о том, что на дороге, ведущей в Кангалассы, произошла авария с пострадавшими.

Как сообщает ГИБДД, водитель 1979 г.р. на «Тойота Ланд Крузер Прадо» ехал из Якутска и возле села Капитоновка столкнулся с «Тойотой Королла Филдер», которая в этот момент поворачивала налево.

В результате ДТП водитель и пассажирка «Тойота Королла Филдер» были госпитализированы с травмами головы.

Оказалось, что водитель «Тойота Ланд Крузер» был пьян. По данному факту проводится административная проверка.

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