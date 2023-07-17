Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии за половину лета утонуло 23 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних

Такие печальные цифры приводит Служба спасения Якутии. Ведомство отмечает, что зачастую гибель на воде происходит в необорудованных для купания местах.

Последний трагический случай на воде произошел вчера, 16 июля, когда в водоеме на 203 микрорайоне Якутска утонул молодой человек. Его тело обнаружили и подняли водолазы.

– Помните, что купание в состоянии алкогольного опьянения может привести к трагическим последствиям. При употреблении спиртных напитков у человека возможно повышение давления, при погружении в воду, вероятен резкий перепад, обморок, в результате – утопление, – предупреждает ведомство.

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