В Якутске возродится театральная премия имени режиссера Валерия Келле-Пелле

Фото: KP.RU

Ровно через месяц исполнилось бы 80 лет легендарному режиссеру Русского театра Валерию Келле-Пелле. В преддверии юбилея в его родном театре решили возродить театральную премию его имени.

Фото из архива Русского театра имени А. Пушкина в Якутске

Много лет эту наградой выражали признание самым ярким актерам, но в начале нулевых она прекратила свое существование. На недавнем собрании коллектива решено было возродить премию.

– В новом 133-м театральном сезоне в честь 80-летия Валерия Яковлевича мы решили вернуть эту славную традицию. Премия вручается за особые достижения в работе и активное участие в жизни театра по номинациям: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль, – рассказал директор и художественный руководитель Александр Лобанов.

Не обойдется без новинок. Появится номинация «Человек-театра», которую может получить любой сотрудник, а также ценитель театрального искусства. Победителей определит художественный совет театра.

Фото из архива Русского театра имени А. Пушкина в Якутске

– Имя Валерия Яковлевича вписано в историю нашей республики, в театральную историю России. Наш долг сохранить эту память для наших зрителей, ведь его спектакли, его дарование – часть нашей общей истории, – подчеркнул Александр Лобанов.

Справка:

Валерий Яковлевич Келле-Пелле родился в Якутске 17 августа 1943 года. После окончания режиссерского отделения Ленинградского института театра, музыки и кинематографии работал в Мурманском областном драматическом театре, затем трудился – в театре города Златоуста Челябинской области.

С 1978 по 1990 год был главным режиссером Русского театра в Якутске, поставил 31 спектакль. Заслуженный деятель искусств и культуры Якутской АССР. Умер 5 августа 5 августа 1990 года.

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