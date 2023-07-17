София, Лев и Тимур. Нейросеть сгенерировала портреты самых популярных имен в Якутии

Нейросеть превратила в людей популярные имена, которые дают детям в Якутии. Фото: Управление ЗАГС Якутии

В Управлении ЗАГС Якутии назвали самые популярные имена, которые дают детям в республике, а также попросили нейросеть нарисовать портреты молодых людей с популярными именами.

Рекордсменом среди имен у девочек вот уже несколько лет является имя София (94). Многолетний лидер среди мальчиков имя Лев пока немного уступает в этом году имени Тимур (66).

Фото: Управление ЗАГС Якутии

Также популярны в 2023 году:

- у девочек: Ева (71), Мия (54), Милана (50) Алиса (48), Аделина (46), Виктория (46), Амелия (43)

- у мальчиков: Лев (64), Марк (60), Александр (53), Артём (50), Дамир (50), Михаил (46), Эркин (44), Дмитрий (41).

Фото: Управление ЗАГС Якутии

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