Летний зной вернется в Якутск

Фото: KP.RU

Синоптики прогнозируют, что почти 30-градусное тепло вновь порадует жителей столицы Якутии.

— Во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, к концу дня северо-западный 5-10 м/с. Ночью +11+13°, днем +27+29°, — сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 17 июля воздух в Якутске прогрелся до 20 градусов тепла.

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