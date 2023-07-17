Авиакомпания «Аврора» вводит дополнительные рейсы по маршруту Якутск – Красноярск

Фото: АК "Россия"

С 20 июля увеличится число вылетов из Красноярска и обратно, сообщает пресс-служба аэропорта Якутск.

Полеты будет осуществлять авиаперевозчик «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Россия». Рейсы будут выполняться с 20 июля по четвергам и субботам на воздушном судне SSJ-100.

Стоимость авиабилета в одну сторону – от 4,5 тысяч рублей. Количество мест по данному тарифу ограничено.

Всего с учетом рейсов авиакомпаний «Красавиа» и «Якутия», из столицы республики в Красноярск будет выполняться девять рейсов в неделю.

Напомним, аэропорт «Якутск» с авиакомпанией «Россия» впервые начал сотрудничать в прошлом году. В 2023 году парк авиакомпании пополнился самолетом Sukhoi Superjet 100, который назвали «Якутск» в честь 100-летия образования Якутской АССР.

Онлайн-продажа билетов: www.flyaurora.ru

Контакт-центр авиакомпании «Аврора»: 8-800-250-49-88

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