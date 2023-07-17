В Якутии женщины стали чаще совершать преступления

В Якутии стало меньше преступлений, совершенных под воздействием алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первые 6 месяцев 2023 года в Якутии зарегистрировано 6266 преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Почти половина (3097) приходится на самый густонаселенный город региона — Якутск. При этом снижение криминогенной обстановки отмечается на территории 20 районов. 1187 преступлений совершено в общественных местах, 805 из них на улице.

В регионе зарегистрировано 34 убийства с покушениями, а также 27 преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смертельный исход для потерпевшего.

На 14,7 % выросло число злодеяний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Выявлено 429 преступлений экономической и 117 коррупционной направленности.

Криминальная карта Якутии за первое полугодие 2023 года. Источник: KP.RU

Зафиксировано 276 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 159 совершены в столице. Рост их количества также наблюдается в Нерюнгри, Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах.

На 25,7% снизилось количество нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств. С 400 до 257 снизилось число случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

На 5,8 % повысилась преступность среди женщин. Рост зарегистрирован в городе Удачном, в Момском, Булунском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском и ряде других районов республики.

Из общего числа расследованных преступлений 1573 совершено в состоянии алкогольного опьянения. За с аналогичный период прошлого года было зафиксировано на 14 % больше таких случаев (1830).

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